Kommentar zu zwei Jahren Krieg in der Ukraine Das Dilemma von Olaf Scholz

Der Kanzler und die Ukraine – es die Geschichte einer Annäherung. Zur Erinnerung: Am Morgen des 24. Februar 2022 greift Russland die Ukraine auf ihrem Staatsgebiet an. Olaf Scholz betont in einer ersten Erklärung den Bruch des Völkerrechts und erinnert mit Blick auf Osteuropa und das Baltikum an die Beistandspflicht der Nato.