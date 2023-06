Parteien DIMR-Studie sieht Voraussetzungen für AfD-Verbot als erfüllt an

Im März 2021 wurde die Gesamtpartei vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft - eine Einschätzung, die rund ein Jahr später durch das Verwaltungsgericht Köln in erster Instanz bestätigt wurde. Die AfD setzt sich dagegen juristisch zur Wehr. Noch ist das Verfahren dazu am Oberverwaltungsgericht in Münster nicht abgeschlossen.