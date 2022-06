Diskussion nach Berliner Todesfahrt : Wird Amok-Frühwarnsystem aus NRW bald bundesweit eingesetzt?

Blumen liegen vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, wo ein Autofahrer am Mittwoch in eine Menschenmenge gefahren war. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Nachdem am Mittwoch in Berlin ein Mann in eine Menschenmenge gefahren ist, gibt es nun Diskussionen das NRW-Frühwarnsystem “Periskop“ für Amokläufe aus NRW bundesweit einzusetzen.