Wahlkampf : Dobrindt: Mehr Mut zur klaren Kante im Wahlkampf-Endspurt

Berlin Die Zeit bis zu den Wahlen ist knapp und die Umfragewerte sind schlecht. Darum fordert CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, diesen Trend „offensiv, omnipräsent und optimistisch“ zu brechen.

„Wir haben noch jede Chance. Die Flexibilität bei den Wahlentscheidungen ist weiterhin riesengroß“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl und vor dem CSU-Parteitag heute und Samstag in Nürnberg. CDU-Chef Armin Laschet müsse am Sonntagabend beim zweiten großen TV-Schlagabtausch der Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen „klar zeigen, dass er der stärkste der drei Kandidaten ist“.