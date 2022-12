Opposition : Dobrindt: Pläne für AKW-Abschaltung im Frühjahr verwerfen

Berlin Der ehemalige Verkehrsminister sieht in der Nutzung von Kernenergie eine Chance für Deutschland - und glaubt, das Abschalten der Reaktoren werde sich „als großer Fehler“ herausstellen.

„Die Stabilität der Energieversorgung in Deutschland ist dauerhaft nicht gesichert. Die Kernenergie würde dazu einen erheblichen positiven Beitrag leisten können“, sagte der Vorsitzende der CSU-Abgeordneten im Bundestag in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er fügte hinzu: „Das Abschalten der Kernenergie in Deutschland wird bald als großer Fehler offensichtlich werden.“