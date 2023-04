Energie Dobrindt: Tür zur Weiternutzung der Kernenergie offen lassen

Er griff in diesem Zusammenhang den auch für Klimaschutz zuständigen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) scharf an: „Robert Habeck ist beim Klimaschutz nicht mehr ernst zu nehmen. Er verfeuert die Kohle in uralten Kohlekraftwerken und schaltet die klimaneutrale Kernenergie ab. Gleichzeitig will er den Bürgern die Heizung abdrehen.“ Das sei klimapolitisch, energiepolitisch und sozialpolitisch die falsche Richtung.