Kirche in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis : Doppelt so viele Kirchenaustritte wie im Rekordjahr 2019

Bedeutendste katholische Kirche in Bonn: das Münster. Hier bei der Wiedereröffnung am 31. Oktober vorigen Jahres. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Trend ist unverändert. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche macht sich auch weiterhin in stark steigenden Austrittszahlen bemerkbar - in der katholischen selbst, aber auch in der evangelischen Kirche. Noch nie haben in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis so viele Menschen die christlichen Kirchen verlassen wie im vorigen Jahr.