Mecklenburg-Vorpommern : Doppelwahl in MV - SPD vor Sieg bei Abstimmung über Landtag

Schwerin Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern entscheiden heute neben dem Bundestag auch über die Zusammensetzung ihres Landtags. Die SPD hat dabei beste Aussichten auf einen deutlichen Sieg.

Zur Abstimmung über Bundestag und Landtag aufgerufen sind in Mecklenburg-Vorpommern etwa 1,32 Millionen Wahlberechtigte. Dazu öffnen ab 8.00 Uhr landesweit rund 1650 Wahllokale. Ein beträchtlicher Teil der Wähler hat schon die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Es wird damit gerechnet, dass der Anteil der Briefwähler in Folge der Corona-Pandemie deutlich höher sein wird als bei der Landtagswahl 2016. Damals hatten 20 Prozent der Wähler ihre Stimme vorzeitig abgegeben.

Mit wem die in den Umfragen deutlich führende SPD nach der Wahl regieren will, hatte Schwesig zuletzt offen gelassen. Sie strebe eine Koalition an, mit der sie stabil und verlässlich arbeiten könne. Als denkbare Alternative zur Neuauflage von Rot-Schwarz könnte Rot-Rot in Frage kommen. Dem CDU-Landesvorsitzenden und Spitzenkandidat Michael Sack war es im Wahlkampf nicht gelungen, seine Partei in der Wählergunst wieder nach vorne zu bringen. Der CDU droht nun das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Letzten Umfragen zufolge könnte die AfD wieder zweitstärkste Kraft werden.