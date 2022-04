Pandemie : Drei Millionen Dosen Impfstoff droht Vernichtung

Berlin Bald sollen etwa drei Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs in Deutschland vernichtet werden. Dabei ist die Zahl sogar kleiner, als befürchtet. Das hat allerdings technische Gründe.

Bis Ende Juni droht die Vernichtung von etwa drei Millionen Dosen Corona-Impfstoff in Deutschland. Die Zahl nannte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag in Berlin.