Auswertung des Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen bürgert schneller ein

Immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund, die in Nordrhein-Westfalen die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen, waren davor nur einige Jahre in Deutschland. Der weitaus größte Teil von ihnen entscheidet sich außerdem für die doppelte Staatsangehörigkeit. So wurden im Jahr 2022 genau 40.824 Personen in NRW zu Deutschen; das ist der höchste Wert seit 2003. Nach Auswertung des Statistischen Landesamtes blieben drei Viertel von ihnen, mehr als 30.600 Personen, zugleich Bürger ihres Herkunftslandes. Rund 43 Prozent wurden „vorzeitig eingebürgert“, lebten also noch keine acht Jahre in Deutschland. Das ist ein hoher Wert: Im Vorjahr hatte dieser Anteil noch bei knapp 30 Prozent gelegen, 2012 bei gerade mal knapp neun Prozent.