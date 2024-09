Mögliche Koalitionen Dunkelrot und schwarz: Passen CDU und BSW zusammen?

Frei lehnt die Verknüpfung von Koalitionen in den Ländern mit außenpolitischen Themen strikt ab: „Das kann die Union nicht mitmachen.“ Merz will an der Unterstützung der Ukraine und an der Raketenstationierung nicht rütteln. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hätte dagegen hier teils weniger Schwierigkeiten: eine andere Meinung zum Thema Waffenlieferungen an die Ukraine müsse möglich sein.