Staatsanwaltschaft : Durchsuchung in AfD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin

Durchsuchung in AfD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin

Blick in die Bundesgeschäftsstelle der Alternative für Deutschland (AfD) in Berlin. Foto: picture alliance / dpa

Berlin Ermittler durchsuchen die Bundesgeschäftsstelle der AfD in Berlin und andere Räume. Es geht um frühere Rechenschaftsberichte und Parteispenden. AfD-Spitzenvertreter sehen politische Hintergründe.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch die Räume der AfD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin durchsucht. Auch in anderen Bundesländern fanden Durchsuchungen statt, wie die Behörde mitteilte. Es gehe um zwei Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Vorsitzenden Jörg Meuthen sowie gegen den ehemaligen Bundesschatzmeister Klaus-Günther Fohrmann.

Zuvor hatte die AfD mitgeteilt: „Seit heute Morgen führt die Berliner Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung in den Räumen der Bundesgeschäftsstelle der Alternative für Deutschland durch, ohne dass zuvor eine Anfrage wegen der zu klärenden Sachverhalte an die AfD gerichtet worden wäre.“

Durchsuchungen in mehreren Bundesländern

Die Staatsanwaltschaft fand demnach Unterlagen und Datenträger, die nun ausgewertet werden sollen. Durchsucht wurden Räume an sieben Orten in Berlin, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Zahlreiche Polizisten aus Berlin und anderen Bundesländern sowie drei Staatsanwälte waren den Angaben zufolge beteiligt.

Der Rechtsausschuss hatte das dem Parlament zuvor vorgeschlagen, „in der Erwägung“, dass Meuthen „in seiner Eigenschaft“ als AfD-Chef in den Jahren 2016, 2017 und 2018 bei der Vorlage von Rechenschaftsberichten „angeblich unzutreffende“ und „angeblich falsche oder unvollständige“ Angaben gemacht habe, wie es im Beschlussvorschlag des Ausschusses hieß. Genannt wurden darin etwa „angeblich unzutreffende Angaben zu Leistungen in Höhe von insgesamt 89 800 EUR (...), die er von einer schweizerischen Gesellschaft in Form von Anzeigen, Wahlplakaten, Flyern, Plakaten und Grafiken für seinen Wahlkampf als Kandidat der AfD für die Landtagswahl in Baden-Württemberg vom 13. März 2016 erhalten haben soll“.