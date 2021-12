Alkoholverbot und Helmpflicht : Städte fordern schärfere Regeln für E-Scooter

Berlin Den Städten sind sie schon lange ein Ärgernis: Herumliegende E-Roller, Fahrer, die betrunken auf den Scootern unterwegs sind oder auf den Gehwegen fahren. Jetzt werden Forderungen an den neuen Bundesverkehrsminister Volker Wissing laut, schärfere Regelungen auf den Weg zu bringen.

Dedy betonte weiter: „Das Rollermikado in öffentlichen Räumen muss aufhören.“ Die Kommunen wollten Obergrenzen festlegen können, „zum Beispiel in übermäßig belegten Innenstädten“. Außerdem müsse der Bund eine sogenannte „Negativ-Beschilderung“ einführen. „Wir brauchen Verkehrszeichen, die eindeutig bestimmen, E-Roller fahren ist hier verboten, Fahrräder bleiben aber weiterhin erlaubt“, so der Hauptgeschäftsführer.