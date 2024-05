Gastbeitrag von Eckart von Hirschhausen Mir reicht’s – ich geh‘ wählen!

Wenn Sie einmal die Augen zu machen und an Europa denken – wie fühlt sich das für Sie an? Viele mögen an Brüssel denken, an Straßburg, alles weit weg, geografisch wie emotional. Für mich ist Europa nah, seit ich mit 17 Jahren mit Interrail einen Monat lang quer durch unseren Kontinent fuhr, oft im Zug schlief, um Geld zu sparen und um in einem neuen Land aufzuwachen, wieder ein Land mit Geschichte, Kultur, Sprache, anders und doch innerlich verbunden. Meine beiden Eltern sind in Estland geboren, und kamen durch den zweiten Weltkrieg, Umsiedlung und Flucht nach Deutschland. Ich habe also eine „internationale Biografie“, einen Migrationshintergrund, wie sehr viele, wenn man genauer schaut. Und ich freue mich, dass ich, seit ich denken kann, keinen Krieg auf deutschem Boden erlebt habe. Durch die Geschichten meiner Großeltern und Eltern weiß ich: Das ist alles andere als selbstverständlich.