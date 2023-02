Verteidigungspolitik : Ein Jahr „Zeitenwende“: Union zieht kritische Bilanz

Berlin „Wow“, denkt Jens Spahn nach eigener Aussage, als er vor einem Jahr die Kanzler-Rede zur „Zeitenwende“ hört. Doch nun sehen er und andere CDU-Politiker eine Kluft zwischen Ankündigungen und Ergebnissen.

Scholz hatte wenige Tage nach der russischen Invasion in die Ukraine einen Richtungswechsel in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik und ein 100 Milliarden Euro schweres Sondervermögen zur Modernisierung der Bundeswehr angekündigt.

Spahn: „Der Kanzler bricht seine Versprechen“

Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) sagte der „Neuen Westfälischen“, die Rede des Kanzlers sei grundsätzlich richtig gewesen. „Ich dachte an dem Tag: Wow, das kann diese Kanzlerschaft prägen“, erinnert sich Spahn. „Leider hat die Bundesregierung die Flughöhe schon am Folgetag nicht mehr gehalten. Der Kanzler bricht seine Versprechen.“ Von dem Bundeswehr-Sondervermögen sei bisher „so gut wie nichts verplant“ worden.

Esken: „Deutschland wird verteidigungspolitisch reifen“

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken wies die Vorwürfe in der „Augsburger Allgemeinen“ zurück. Die Kanzler-Rede „enthielt ein klares Signal an unsere wichtigsten Verbündeten: Deutschland wird verteidigungspolitisch reifen“, sagte sie. In schnelllebigen Zeiten werde dann verlangt, dass sich dieser Prozess „in Echtzeit“ abspiele. „Gerade in der Verteidigungspolitik muss aber ein Teil abseits der Öffentlichkeit geschehen, auch wenn ich verstehen kann, dass der ein oder andere ein Problem damit hat“, sagte Esken.