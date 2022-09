Klausur in Meseberg : Ein neuer Anlauf für die Ampel-Koalition

Pressekonferenz nach der Kabinettsklausur vor Schloss Meseberg: Finanzminister Christian Lindner (FDP, v.l.n.r.), Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Meseberg Nach wochenlangen Diskussionen über weitere Entlastungen wegen der stark gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten will die Ampel-Koalition in Kürze liefern. Die Arbeiten sollen „bald“ abgeschlossen sein. Was also brachte die Kabinettsklausur in Meseberg?