Auslandsreise Ein neuer SMS-Kontakt: Söder bei Meloni in Rom

Söder betont lieber die gemeinsamen Interessen Bayerns und Italiens und argumentiert, der Termin bei Meloni sei „von vitalem Interesse für Bayern“. Etwa weil der Freistaat das Projekt einer Wasserstoffpipeline aus Italien in den Süden Deutschlands forcieren will - was sich freilich auch in einem Aktionsplan der deutschen und italienischen Regierung findet. Und weil Bayern und die italienische Provinz Südtirol im Streit über die regelmäßigen Lkw-Blockabfertigungen am Brenner gemeinsam Front machen gegen Österreich. Italien hat Wien deshalb vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt, was Bayern begrüßt. Konkrete Ergebnisse bringt Söders Besuch bei Meloni bei diesen Themen aber nicht. Söder betont aber eine große inhaltliche Übereinstimmung in vielen Fragen. Immerhin will Meloni offenbar notfalls die Idee eines Lkw-Slot-Sytems am Brenner prüfen.