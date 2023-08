Innenministerin stellt Pläne vor So sollen Einbürgerungen erleichtert werden

Berlin · Die Ampel-Koalition will das Staatsangehörigkeitsrecht reformieren. Unter bestimmten Voraussetzungen sollen Einbürgerungen früher möglich sein, an anderer Stelle sind Verschärfungen geplant. Ein Überblick, was geplant ist und welche Hürden es noch gibt.

24.08.2023, 05:00 Uhr

Eine Einbürgerungsurkunde: Das Kabinett stimmte am Mittwoch einem Gesetz von Innenministerin Faeser zu, das nicht nur Anforderungen senkt, sondern auch Mehrstaatigkeit zulässt. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Von Jan Drebes

