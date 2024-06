Neues Einbürgerungsrecht in Kraft So bekommt man einen deutschen Pass

Seit diesem Donnerstag gelten deutlich kürzere Fristen für Einbürgerungen in Deutschland, der Doppelpass ist ab sofort für alle erlaubt. Denn das neue Staatsangehörigkeitsgesetz der Ampel-Koalition ist nun in Kraft getreten. In den vergangenen Jahren war die Zahl der Einbürgerungen bereits kontinuierlich gestiegen. Im vergangenen Jahre wurden 200.100 Ausländer eingebürgert, 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Mit dem neuen Gesetz dürfte diese Zahl künftig weiter steigen.