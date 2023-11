Umfrage Einbürgerungsreform: Keine klare Mehrheit für den Doppelpass

Jannes Jacobsen, einer der Autoren der Studie, meldet grundsätzliche Bedenken an. „Es ist fraglich, ob die geplante Reform die bestehenden Lücken schließen kann“, sagt er. Sie könne in einigen Fällen schneller zum deutschen Pass führen - in anderen die Hürden aber auch erhöhen. Beispielsweise würde der Kreis derjenigen, die bei besonderen Härten auch dann nach Ermessen eingebürgert werden können, wenn sie ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können, kleiner, sollte der Entwurf in der aktuellen Form beschlossen werden.