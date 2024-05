Fragen und Antworten zum Rentenpaket II Eine Hürde ist genommen

Im Herbst will die Regierung noch ein drittes Gesetzespaket zur Rente auf den Weg bringen. SPD und FDP verfolgen hier unterschiedliche Ziele: Die SPD will Selbstständige verpflichten, in die Rentenversicherung einzuzahlen. Die FDP dagegen will das Renteneintrittsalter flexibilisieren, die Rente für besonders langjährig Versicherte (Rente mit 63) beschränken und die Rentenziffern am Renteneintrittsalter 67 Jahre (bisher 65) ausrichten. Arbeitsminister Heil betonte am Mittwoch, eine weitere Erhöhung des Rentenalters werde es nicht geben. Auch die Rente mit 63 werde nicht abgeschafft. Er wolle aber im Sommer Vorschläge vorlegen, wie Anreize für freiwilliges längeres Arbeiten erhöht werden könne.