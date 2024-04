Regierungskoalition Eineinhalb Jahre bis zur Wahl: Was wuppt die Ampel noch?

Insgesamt hatten die Ampel-Parteien in ihrem Koalitionsvertrag am 8. Dezember 2021 auf 141 Seiten 453 Versprechen gemacht. Damit nahm sie sich viel vor, deutlich mehr als die Vorgängerregierung mit nicht einmal 300 Vorhaben. Durch Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation wurde der Berg an Arbeit noch einmal größer: Krisenmanagement hatte plötzlich Vorrang.