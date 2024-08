Mehr medizinisches Cannabis Einfach Kiffen auf Rezept

In den vergangenen Jahren gingen die Einfuhren von medizinischem Cannabis fast stetig nach oben - doch in diesem Jahr war der Sprung besonders gewaltig. Fachleute gehen davon aus, dass das auch mit der Teil-Legalisierung zusammenhängt, welche zur Entstigmatisierung beitrug. Cannabis ist in Deutschland seit April für alle Erwachsenen freigegeben, nicht nur für Schwerkranke.