Verfassungsschutz : Einflussversuche auf Bundestagswahl auf „niedrigem Niveau“

Die Sicherheit der Bundestagswahl im September ist nicht in Gefahr - das ist die gemeinsame Botschaft von CSU-Innenminister Horst Seehofer, Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, und Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes und Bundeswahlleiter (von links nach rechts). Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin Besteht auch bei der anstehenden Bundestagswahl eine Gefahr durch ausländische Kräfte? Sicherheitsexperten sprechen von Einflussversuchen - ohne konkrete Staaten zu nennen.

Es sei wichtig für die Wähler, sich nicht nur in der eigenen „Blase“ zu informieren, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang. Bei zurückliegenden Wahlen in Deutschland seien Einflussversuche anderer Staaten beobachtet worden, berichtete der Behördenleiter. Die Sicherheitsbehörden sähen derzeit auch das Interesse bestimmter Staaten auf die Bundestagswahl am 26. September Einfluss zu nehmen. Die Intensität dieser Maßnahmen sei aber durchaus noch „auf einem niedrigen Niveau“.