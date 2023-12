Kommentar zu fiannziellen Entlastungen Einführung eines Klimageldes wäre ein wichtiges Zeichen

Deutschlands oberste Verbraucherschützerin Ramona Pop hat es durchrechnen lassen: Der Staat hat seit der Einführung des CO 2 -Preises bereits so viel Geld mit dem Aufschlag etwa beim Tanken und Heizen eingenommen, dass jedem Bundesbürger bereits jetzt pro Kopf einmalig 139 Euro zustünden. Wenn denn das geplante Klimageld irgendwann wirklich käme. Doch genau das ist fraglich, obwohl der CO 2 -Preis im kommenden Jahr erneut ansteigen wird und sich perspektivisch weiter drastisch erhöht.