Höhere Löhne : Einigung bei Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst

Bundesinnenminister Horst Seehofer in Potsdam. Foto: Christoph Soeder/dpa

Potsdam Zäh und detailreich - so verhandelten die Spitzen von Gewerkschaften und Arbeitgebern über mehrere Tage. An diesem Sonntag sollen Pfleger, Busfahrer, Müllwerker und Behördenbeschäftigte erfahren, wie ihre Einkommen steigen.

Wie am Sonntag mitgeteilt wurde, steigen die Einkommen um 4,5 Prozent in der niedrigsten Entgeltgruppe und -stufe und noch um 3,2 Prozent in der höchsten Eingruppierung. Die Tarifvereinbarung läuft bis zum 31. Dezember 2022.