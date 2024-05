Prozesse Urteil: AfD zu Recht rechtsextremistischer Verdachtsfall

Haldenwang sieht sich durch die Abweisung der Berufungsklage in seinem Kurs bestärkt. „Das BfV hat heute (...) auf ganzer Linie obsiegt“, sagte Haldenwang in Köln. Sein Dank gehe an alle Mitarbeitenden, insbesondere auch an jene, „die wegen dieser wichtigen Arbeit aus bestimmten Kreisen öffentlich und in sozialen Medien in den vergangenen Monaten immer wieder mit Hass und Hetze überzogen wurden, denen verfassungswidriges und rechtswidriges Verhalten vorgeworfen wurde und die unerträgliche Beleidigungen aushalten mussten“. Sie alle könnten sich durch das Urteil bestätigt fühlen.