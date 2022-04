Covid-19 : EKD-Chefin Kurschus hat Corona

Bielefeld Auf dem Weg der Besserung: EKD-Chefin Kurschus ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ihre geplanten Oster-Gottesdienste fallen somit ins Wasser.

Kurschus habe am Ostersonntag in der Betheler Zionskirche predigen wollen - wo sich auch Fernsehteams angesagt hätten. „Und sie hatte sich für Ostermontag auf ihre Predigt bei einem Kantaten-Gottesdienst in der Altstädter Nicolaikirche in Bielefeld gefreut“, so die Mitteilung.