Evangelische Kirche EKD-Ratsvorsitzende Kurschus legt ihr Amt nieder

Mit ihrem Rücktritt will sie die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt voranbringen. Ein Konflikt zwischen den Betroffenen und ihr könnte die „Erfolge“ gefährden, „die wir in der Aufarbeitung und Bekämpfung sexualisierter Gewalt gemeinsam mit Betroffenen in vielen Jahren errungen haben“, sagte die Theologin. „Für die Menschen, die hier an der Arbeit sind, stehe ich. Ihnen will ich nicht mit Schlagzeilen durch einen Verbleib im Amt schaden.“