Gesellschaft Eliten aus dem Osten - Der harte Weg auf die Chefposten

Zu den Ursachen zählt sie unter anderem die „Langzeitwirkung des DDR-Systems“, so etwa fehlende Anerkennung für in der DDR erworbene akademische Abschlüsse in „staatsnahen“ Fächern wie Jura, Wirtschaft oder Sozialwissenschaften. Für Führungspositionen werde zudem Englisch als wichtig erachtet, doch seien Sprachkenntnisse ungleich verteilt - zumindest in den Altersklassen, die derzeit für Spitzenposten infrage kommen.