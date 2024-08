Kommentar zum Elterngeld Schlechter als sein Ruf

Aktuell führt das Elterngeld zu teuren Mitnahmeeffekten. Die Milliarden wären besser in gute und verlässliche Kitas investiert, die mehr als nur Notgruppen anbieten, und in Schulen, in denen Kinder in kleinen Klassen lernen und sinnvolle Ganztagsangebote nutzen können. Die Mittel wären klüger eingesetzt, wenn Länder und Kommunen sie dafür ausgeben könnten.