Statistik Elterngeldbezug nimmt leicht ab

Bei der Bezugnahme von Elterngeld Plus stellte Destatis einen Anstieg fest. Insgesamt betrug der Anteil der Empfängerinnen und Empfänger von Elterngeld, die bei ihrem Elterngeldbezug zumindest anteilig auch Elterngeld Plus einplanten, 34,8 Prozent. Im Vorjahr lag der Wert bei 32,8 Prozent und 2016, im ersten Jahr nach der Einführung von Elterngeld Plus bei 20,1 Prozent. Der Elterngeld Plus-Betrag fällt in der Regel monatlich niedriger aus als das sogenannte Basiselterngeld, es wird dafür aber länger gezahlt.