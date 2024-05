Verschärfte Bedrohungslage So bereitet sich die Polizei auf die Fußball-EM vor

Gut zwei Wochen sind es noch, bis die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland beginnt. Die Vorfreude ist groß – aber auch die Sorgen aufgrund der verschärften Bedrohungslage. Dabei ist in Sicherheitskreisen von einer hohen abstrakten Gefährdung die Rede. „Konkrete Bedrohungshinweise liegen den Sicherheitsbehörden aktuell nicht vor, wir sind und bleiben aber äußerst wachsam“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) unserer Redaktion. „Wir wappnen uns mit hohem Einsatz aller Sicherheitsbehörden gegenüber allen Bedrohungslagen. Unser Fokus reicht von der Bedrohung durch islamistischen Terror, über Hooligans und andere Gewalttäter bis hin zu Cyberangriffen“, so Faeser. Die Sicherheitsbehörden würden sich „seit Jahren hochprofessionell“ auf die Fußball-EM vorbereiten.