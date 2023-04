EnergieWahl im Heizungskeller Wie kann Heizen umweltfreundlicher sein?

Gewohnt wird immer. Wer in Deutschland ein Dach über dem Kopf hat, für den wird – egal ob Eigentümer oder Mieter – am Gebäudeenergiegesetz (GEG) in den kommenden Jahren kein Weg vorbeiführen. Mit der Gesetzesnovelle verfolgen Grüne, SPD und FDP ein Ziel aus ihrem Koalitionsvertrag: mittels „Wärmewende“ klimaschädliches Kohlendioxid einzusparen. Ab dem 1. Januar 2024 verbietet die Regierung von speziellen Härtefällen abgesehen den Einbau von Öl- und Gasheizungen; hingegen soll jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden. Bestehende herkömmliche Heizungen dürfen noch bis zu 30 Jahre seit dem Einbau genutzt werden, bis 2045 soll das Heizen mit fossilen Stoffen sukzessive auslaufen.