Ministerpräsidentenkonferenz : Entlastungen: Scholz zuversichtlich für Einigung mit Ländern

Berlin Die Ampel-Koalition plant einen 200 Milliarden Euro schweren „Abwehrschirm“ gegen die explodierenden Energiekosten. Kommt das auch den Ländern mit ihren Befürchtungen vor zu hohen Kosten entgegen?

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich geäußert, mit den Ländern zu einer finanziellen Verständigung für die weiteren Entlastungen in der Energiekrise zu kommen. Die nun vom Bund dafür geplanten zusätzlichen 200 Milliarden Euro machten „doch schon eine ganz erhebliche Veränderung aus in Richtung einer gemeinsamen Tragung der Lasten“, sagte Scholz am Donnerstag in Berlin.