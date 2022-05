Verteidigung : Entscheidung um Bundeswehr-Sondervermögen rückt näher

Berlin Der Kanzler sprach von einer Zeitenwende und kündigte 100 Milliarden für die Bundeswehr an. Doch seither gibt es Streit zwischen Ampel und Union. Gelingt bei den Verhandlungen bald ein Durchbruch?

Beide Seiten wollten voraussichtlich an diesem Sonntagabend ihre Verhandlungen dazu fortsetzen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Koalitionskreisen erfuhr. Zwei bisherige Gespräche der beteiligten Ampelpolitikerinnen und -politiker hinter verschlossenen Türen waren demnach ohne Durchbruch geblieben. Andere Medien hatten bereits zuvor darüber berichtet.

Habeck setzt auf Einigung

Der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), zeigte sich in der „Rheinischen Post“ (Samstag) optimistisch, „dass wir am Sonntag eine Einigung hinbekommen“. Frei mahnte Eile bei den Verhandlungen an. In Koalitionskreisen hieß es allerdings auch, dass es bis zu einem Abschluss der Gespräche auch noch etwas länger dauern könne. Wichtig sei eine baldige Einigung, da die Beschlüsse bis zur Sommerpause gefasst werden sollen.

Dobrindt: Einhaltung des Doppelversprechens notwendig

Scholz hatte als Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine am 27. Februar in einer Regierungserklärung im Bundestag angekündigt, dass der Haushalt einmalig mit einem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für Investitionen in Rüstungsvorhaben ausgestattet werde. Jahr für Jahr werde zudem mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert.