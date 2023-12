Religion Entsendung türkischer Imame nach Deutschland wird enden

Die Ausbildung deutscher Imame steckt noch in den Kinderschuhen. Seit 2020 werden an der Ditib-Akademie in dem Eifel-Ort Dahlem sunnitische islamische Religionsbeauftragte ausgebildet. Die ersten 25 Teilnehmer schlossen nach Angaben der Akademieleitung 2022 ihre zweijährige Ausbildung ab. An dem zweiten Lehrgang nehmen demnach aktuell 35 islamische Theologen teil - elf Männer und 24 Frauen.