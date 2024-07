Bundeshaushalt Entwicklungshilfe-Vertreter kritisieren Etatkürzungen

Der Europadirektor der Entwicklungsorganisation One, Stephan Exo-Kreischer, warf der Ampel eine kurzsichtige und widersprüchliche Politik vor. „Die Bundesregierung übt Selbstsabotage“, sagte er. „Dieser Haushalt bedeutet die außen- und entwicklungspolitische Verzwergung Deutschlands.“ Berlins Etatpläne spielten Moskau und Peking in die Karten, denen es geopolitisch eigentlich die Stirn habe bieten wollen. „Stattdessen sparen wir ausgerechnet bei Investitionen in Partnerländern, in denen sich Russland und China immer breiter machen.“ Die Präsidentin von Brot für die Welt, Dagmar Pruin, forderte ein Eingreifen des Parlamentes. „Es ist Aufgabe des Bundestages, in den kommenden Wochen die geplanten Kürzungen zu verhindern und Prioritäten wieder richtig zu setzen.“