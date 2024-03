Protesttag für gleiche Löhne Warum Frauen oft weniger Geld verdienen als Männer

Seit Jahren ändert sich so gut wie nichts: Frauen haben nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr durchschnittlich 18 Prozent weniger pro Stunde verdient als Männer. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sagt, „wenn man das auf 100 Meter nimmt, dann sind es 18 Meter Gefälle: Und das ist de facto ein sechsstöckiges Haus.“ Rechnet man den Wert von 18 Prozent in Tage um, arbeiten Frauen vom 1. Januar an 66 Tage unentgeltlich. Deshalb ist in diesem Jahr der Equal Pay Day – also der Aktionstag für gleiche Löhne – am 6. März.