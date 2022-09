„Kanalratten“-Äußerung : Erdogan stellt Strafanzeige gegen FDP-Politiker Kubicki

Sieht der Strafanzeige des türkischen Präsidenten entspannt entgegen und verweist auf den deutschen Rechtsstaat: FDP-Mann Wolfgang Kubicki. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Istanbul Bei einer Rede im niedersächsischen Landtagswahlkampf hatte Wolfgang Kubicki den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als „Kanalratte“ bezeichnet. Dieser reagiert darauf nun mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung – wie einst schon bei Satiriker Jan Böhmermann.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will zum dritten Mal einen prominenten Deutschen wegen Beleidigung vor Gericht bringen. Über seinen Anwalt in Deutschland reichte Erdogan jetzt Strafanzeige gegen Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki wegen dessen „Kanalratten“-Äußerung ein. Vor sechs Jahren hatte Erdogan den Satiriker Jan Böhmermann in Deutschland verklagt; gegen den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel läuft in Istanbul ein Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung.

Erdogans Anwalt Mustafa Kaplan in Köln bestätigte unserer Zeitung, dass er im Namen des türkischen Präsidenten eine Strafanzeige gegen Kubicki wegen Beleidigung und Verleumdung vorbereitet hat. Der FDP-Politiker hatte Erdogan bei einer Rede im niedersächsischen Landtagswahlkampf eine „Kanalratte“ genannt. Die Türkei habe vom Flüchtlingsabkommen mit der EU im Jahr 2016 profitiert.

Ob die zuständige Staatsanwaltschaft die Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Kubicki beantragen will, blieb am Freitag offen. Der Bundestagsvizepräsident sagte der DPA, er sehe einem möglichen Rechtsstreit gelassen entgegen. Im Gegensatz zur Türkei sei Deutschland ein Rechtsstaat, in dem die Meinungs- und Äußerungsfreiheit zentralen Verfassungsrang habe.

Türkisches Außenministerium bestellt deutschen Botschafter ein

Die türkische Führung reagierte empört auf Kubickis Äußerung. Parlamentspräsident Mustafa Sentop forderte von seiner deutschen Kollegin Bärbel Bas, sie solle ihren Stellvertreter Kubicki bestrafen. Das türkische Außenamt in Ankara bestellte den deutschen Botschafter ein. Das Ministerium wertete das Wort „Kanalratte“ als Beleidigung. Darauf stehen in der Türkei bis zu viereinhalb Jahre Gefängnis, und die türkische Justiz ist mit diesem Vorwurf nicht zimperlich: Fast 200 000 Verfahren wurden seit Beginn von Erdogans Amtszeit im Jahr 2014 schon eingeleitet.

Mitunter reichen Kleinigkeiten, um die Staatsanwaltschaft auf den Plan zu rufen. Im Frühjahr holte die Polizei zwei 16- und 17-jährige Oberschüler aus dem Unterricht und brachte sie zum Verhör, weil sie bei einer Frauenrechts-Demonstration Parolen gegen Erdogan gerufen haben sollen. Festnahmen gibt es sogar für Äußerungen, in denen Erdogan nicht einmal erwähnt wird. Die prominente Fernsehjournalistin Sedef Kabas wurde im Januar mitten in der Nacht von Polizisten zur Wache geschleppt. Sie hatte in Anspielung auf Erdogans Präsidialsystem im Fernsehen und auf Twitter ein Sprichwort zitiert: „Wenn ein Ochse in den Palast einzieht, wird er damit nicht zum König. Vielmehr wird der Palast zum Stall.“

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes verletzt die türkische Justiz die Grundrechte der Betroffenen, wenn sie ihrem Präsidenten einen „privilegierten Schutz“ vor Kritik verschafft. Erdogan lässt sich davon nicht beeindrucken. Vor sechs Jahren hatte er die deutsche Justiz schon einmal gegen Schmähkritik eingeschaltet. Erdogan verklagte den Satiriker Jan Böhmermann nach dem damaligen Strafrechtsparagraphen 103 wegen Beleidigung von Vertretern ausländischer Staaten. Das Verfahren wurde damals von der Staatsanwaltschaft eingestellt, der Strafrechtsparagraph wenig später vom Bundestag abgeschafft. In einem zivilrechtlichen Verfahren setzte Erdogan allerdings vor deutschen Gerichten durch, dass Böhmermann die beleidigenden Äußerungen nicht wiederholen darf.

Auch Erdogan teilt verbal gern aus

Ein Gericht in Istanbul setzte in dieser Woche ein Strafverfahren gegen Deniz Yücel wegen des Vorwurfs der Präsidentenbeleidigung fort. Yücel hatte im November 2016 in der „Welt am Sonntag“ unter der Überschrift „Der Putschist“ geschrieben, Erdogan unterwerfe sich den türkischen Staat und unterdrücke die Opposition. Das Verfahren findet ohne den Angeklagten statt, weil Yücel im Februar 2018 nach einjähriger Haft in der Türkei nach Deutschland zurückgekehrt war.