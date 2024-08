Kommentar zu den Erfolgen von Grenzkontrollen Ein Lichtblick

Meinung · Seit Mitte Oktober 2023 gibt es Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und der Schweiz, bereits seit September 2015 an der österreichischen Grenze. Grenzkontrollen sind im Schengen-Raum eigentlich nur in Ausnahmefällen vorgesehen. Die Bundesregierung begründet sie mit Migration. Dennoch verbucht die Bundespolizei auch Treffer in anderen Bereichen als Erfolg.

Von Martin Kessler

20.08.2024 , 08:00 Uhr

Ein Beamter der Bundespolizei steht auf der Autobahn A12 nahe dem deutsch-polnischen Grenzübergang und stoppt ein Auto. Foto: dpa/Patrick Pleul