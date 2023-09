Ausschreitungen Eritrea-Krawall - Stellvertreterkampf auf Stuttgarts Straßen

Am Samstag versammeln sich Mitglieder eritreischer Vereine im Römerkastell, rund 90 an der Zahl. Sie haben einen Veranstaltungsraum bei der Stadt gemietet. Es handelte sich um keine Versammlung, die angemeldet werden müsse, sagt die Stadt. Laut Veranstalter war es ein Infotreffen, es sollte um die Sicherheit der Mitglieder gehen. Die eritreischen Vereine, so berichtet die Polizei, stünden der Regierung des Landes in Afrika nahe - eine isolierte Ein-Parteien-Diktatur, ohne Parlament oder unabhängige Gerichte. Meinungs- und Pressefreiheit sind stark eingeschränkt. Zudem herrscht ein strenges Wehrdienst- und Zwangsarbeitssystem, vor dem viele Eritreer ins Ausland fliehen.