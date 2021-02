Kommando Spezialkräfte : Ermittlungen zu Unregelmäßigkeiten beim KSK vor Abschluss

Berlin Die Bundeswehr will Konsequenzen aus neuen Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Munition bei der Eliteeinheit (KSK) ziehen.

„Die Ermittlungen des Heeres stehen kurz vor dem Abschluss“, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag in Berlin auf Anfrage. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war noch am Montag oder spätesten am Dienstag mit ersten personellen Konsequenzen zu rechnen.