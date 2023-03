Streitthema der Koalition : Erneute Debatte über Waffengesetz nach Amoktat in Hamburg

Die Amoktat in Hamburg hat eine Debatte über das Waffengesetz in Deutschland ausgelöst. Foto: Georg Wendt/dpa

Hamburg Eine politische Dauer-Diskussion und ein Streitthema der Koalition werden nach der Amoktat mit mehreren Toten und Verletzten in Hamburg wieder angeheizt. Einige Fragen zu dem Verbrechen sind weiterhin offen.

Die Amoktat von Hamburg hat die Debatte über schärfere Waffengesetze wieder in den Fokus gerückt. Einen Tag nach dem Verbrechen mit acht Toten und mehreren Verletzten in den Räumen der Zeugen Jehovas kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an, den Entwurf zur Änderung des Waffengesetzes noch einmal prüfen zu wollen. Man müsse überlegen, „wie wir mit dieser neuerlich furchtbaren Amoktat in Hamburg nochmal an den Gesetzentwurf gehen, um zu schauen: Gibt es noch Lücken, oder wo war er genau richtig?“, sagte Faeser am Freitagabend den ARD-„Tagesthemen“.