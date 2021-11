Corona-Pandemie : Erste Corona-Intensivpatienten könnten heute verlegt werden

Erfurt Um Überforderungen bei Krankenhäusern zu verhindern, sollen unkompliziert Patienten-Verlegungen in benachbarte Bundesländer möglich sein. Thüringen könnte heute den Anfang machen.

Die Verlegung der ersten Corona-Intensivpatienten aus Thüringen nach Norddeutschland könnte bereits am Donnerstag starten.

Insgesamt zehn Patienten aus dem Freistaat seien derzeit dafür vorgesehen, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums von Sachsen-Anhalt, an das die Koordinierung des Kleeblatt Ost angedockt ist mit. Der konkrete Zeitpunkt werde aktuell geplant und koordiniert. „Gegebenenfalls startet die Verlegung am Donnerstag“, hieß es. Es wären die ersten bundesweiten Verlegungen in der vierten Corona-Welle.