Coronavirus : Erstmals mehr als 20.000 Neuinfektionen in Deutschland

Stäbchen rein: Ein Mann wird auf das Coronavirus getestet. Foto: dpa/Marius Becker

Bonn Die Zahl der positiv Getesteten wächst innerhalb von 24 Stunden auf einen neuen Höchststand und auch die 7-Tage-Inzidenz steigt. Die Reproduktionszahl liegt jetzt ganz knapp unter eins. Was die unterschiedlichen Faktoren aussagen.



Thema: Coronavirus Von Daniela Greulich

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt, die sogenante 7-Tages-Inzidenz hat sich erhöht, die Reproduktionszahl ist dagegen leicht unter eins gesunken. Was bedeuten die Werte und wie hängen sie zusammen? Ein kurzer Überblick über die aktuelle Lage:

Wie ist die aktuelle Lage?

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat in Deutschland am Freitag erstmals mehr als 20.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages mit dem Coronavirus registriert. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI insgesamt 21.506 neue Positivbefunde. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es 18.681.

Etwa ein Viertel der Neuerkrankungen wurde in Nordrhein-Westfalen registriert. Das Landeszentrum Gesundheit meldete 5504 neue laborbestätigte Covid-19-Fälle. Damit sind in dem bevölkerungsreichsten Bundesland derzeit 56.000 Menschen mit dem Virus infiziert. Allerdings: In den Kreisen Euskirchen, Unna und Minden-Lübbecke war die Zahl der Neuinfektionen in der LZG-Auflistung für Freitag mit Null angegeben. Ein Sprecher des Landeszentrums sagte, es handele sich dennoch um die aktuell gültigen amtlichen Zahlen. Zu einzelnen Übertragungsfehlern könne es immer wieder kommen, wenn die Daten der Gesundheitsämter vor Ort an das LZG geschickt würden – sie würden dann in der Regel am Folgetag nachgeliefert.

Wie entwickelt sich die Reproduktionszahl?

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert, der das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen abbildet, lag am Freitag laut RKI bei 0,99 – das heißt, im Mittel stecken 100 Infizierte 99 weitere Menschen an. An den drei Vortagen hatte er etwas deutlicher unter eins gelegen. Wenn der R-Wert für längere Zeit unter eins liegt, ebbt das Infektionsgeschehen ab. Aber: Ob das leichte Sinken der R-Werte ein stabiler Trend oder eine Schwankung sei, könne man noch nicht sagen, betonte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Dienstag. Um in eine wieder kontrollierbare Lage zu kommen, müsse die Reproduktionszahl weiter gesenkt werden und eine längere Zeit deutlich unter eins liegen, bei 0,7 oder noch niedriger. Auch dann werde es Wochen dauern, bis man wieder im Bereich von täglich 2000 Neuinfektionen sei. Im Lagebericht vom Freitagabend betont das RKI: „Da die Zahl der infizierten Personen derzeit in Deutschland sehr hoch ist, bedeutet dies weiterhin eine hohe Zahl von täglichen Neuerkrankungen“.

Was ist zur Einschätzung des Infektionsgeschehens noch wichtig?

Die Reproduktionszahl ist nur ein Faktor, den man nicht isoliert betrachten darf. Weitere sind neben der Gesamtzahl der Fälle zum Beispiel die Zahl der Todesfälle, die Zahl der Intensiv-Patienten und die zur Verfügung stehenden Betten oder die Altersstruktur der Infizierten.

Selbst wenn die Zahl der Neuinfektionen demnächst stagnieren sollte, ist zunächst weiter mit hohen Werten bei den Todesfällen zu rechnen; am Freitag stieg die Zahl um 166 auf insgesamt 11.096. Etwa zehn Tage dauert es nach Expertenangaben im Schnitt, bis Patienten mit Symptomen auf die Intensivstation verlegt werden müssen. Beatmete Patienten bleiben dort meist mehrere Wochen, Todesfälle treten erst im Verlauf auf.

Debatte im Bundestag Spahn verteidigt Corona-Einschränkungen Angesichts eines Höchststands der Neuinfektionen in der bisherigen Corona-Pandemie sind die Krisenmaßnahmen von Bund und Ländern im Bundestag scharf attackiert worden. Redner der Opposition kritisierten am Freitag mangelnde parlamentarische Mitsprache bei den Alltagsbeschränkungen im November. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigte diese „bittere Medizin“, die Härten und Verzicht für Hunderttausende Bürger bedeute. Wie im Frühjahr gelte es aber wieder, die Infektionskurve abzuflachen und das Gesundheitssystem zu schützen. Die große Koalition brachte Gesetzespläne ein, die eine genauere Rechtsgrundlage für solche Beschränkungen schaffen sollen. Zudem sollen unter anderem neue Regeln zu Verdienstausfällen kommen. dpa

Die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Fälle ist in den vergangenen zwei Wochen von 1121 Patienten am 23. Oktober auf 2753 am Freitag angestiegen.

Und die Inzidenz der vergangenen sieben Tage ist deutschlandweit weiter auf 128,7 (Vortag: 126,8) Fälle pro 100.000 Einwohner angestiegen.

Wann könnte der Teil-Lockdown Effekte zeigen?

Bis sich die Wirkung bei den Infektionszahlen zeigt, dauert es wegen der Spannen von der Ansteckung zu Symptomen, Test und Erfassung nach RKI-Angaben zwei bis drei Wochen.

(grd/dpa)