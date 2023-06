Missbrauchsurteil gegen Erzbistum Köln „Einen solchen Fall hat es noch nie gegeben“

Zum Schluss ist Georg Menne einfach nur erleichtert. „Ich bin froh, dass ich das ausgehalten habe“, sagt der 64-Jährige am Dienstagnachmittag im Kölner Landgericht vor Mikrofonen und Kameras, „jetzt muss ich erstmal Ruhe finden.“ Eine halbe Stunde zuvor hat der Vorsitzende Richter Stephan Singbartl das Erzbistum Köln verurteilt, Menne 300.000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. Dieser hatte gegen das Erzbistum geklagt, weil er in den 1970er Jahren in mindestens 320 Fällen von einem inzwischen verstorbenen Pfarrer vergewaltigt und auf andere Weise sexuell missbraucht worden war.