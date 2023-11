Orange Day Es geschieht in unserer Mitte

Ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen: Bereits im vergangenen Jahr stellten die Organisatoren in Bonn mit Hilfe von Sponsoren in Bonn zwölf orange Bänke auf, die Gesprächsanlass bieten sollen und über Hilfsangebote informieren. Dieses Jahr kommen am weltweiten Aktionstag Orange Day am 25. November zwölf weitere hinzu.

Foto: Ev.Forum /Meike Böschemeyer/Meike Böschemeyer