Europawahlkampf Esken und Klingbeil schwören SPD auf Europawahlkampf ein

Barley begründete die Entscheidung mit der Rolle, die Scholz in Europa spielt. „Er ist eine starke europäische Figur. Und das, hoffe ich, wird uns helfen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Seine Rolle werde sehr respektiert in Europa. „Von Deutschland hängt viel ab. Und vom deutschen Bundeskanzler hängt viel ab. Und er hat sehr, sehr viele positive Impulse in seiner Regierungszeit in die Europäische Union eingebracht.“