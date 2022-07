Justiz : EU-Kommission: Deutsche Richter müssen besser bezahlt werden

Ein Richter in einem Gerichtssaal in Brandenburg. Foto: Fabian Sommer/dpa

Luxemburg Einer Untersuchung der EU-Kommission zur Folge verdienen Richter in Deutschland nicht genug. Grundsätzlich wird dem Rechtsstaat in Deutschland jedoch ein gutes Zeugnis ausgestellt.

Richter in Deutschland müssen nach Ansicht der EU-Kommission besser bezahlt werden. Die Brüsseler Behörde verweist in einer in Luxemburg vorgestellten Untersuchung zum Zustand des Rechtsstaats auf Herausforderungen bei der Einstellung von Richtern.